大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺

今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：

1、生肖「虎、兔、羊、豬」在這期財運佳。

2、這期「財神方」是在正西、西北方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往正西、西北方的彩劵行購買彩劵、大樂透、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往正西、西北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。

3、彩劵行坐向向西及西北財運較旺，容易開出大獎。

4、這期幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色及玫瑰金色、藍色、黑色等，穿著這些色系服飾去彩劵行購買彩劵，財運更旺。

5、鼻子是「財帛宮」，平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。

楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺。（記者蔡淑媛攝）

