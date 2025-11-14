股匯雙殺！新台幣午盤貶4分，暫收31.121元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美政府重啟，但隨之而來的一連串經濟數據令人憂心，聯準會降息預期降溫，先前漲多的美科技股首當其衝，美股重挫連動台股早盤跳空下殺、月線失守。新台幣兌美元匯率則先升後貶，盤中最低觸及 31.142 元，恐再回測 31.2 元整數關卡。

中午暫時收在31.121元、貶值4分，台北外匯經紀公司成交量6.29億美元。

美國史上最長的政府關門事件落幕，市場正靜待重啟後陸續公布的經濟數據，尤其是就業報告。然而白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）週四指出，因政府停擺時間過長，部分資料將缺失，包括失業率等關鍵統計，數據不完整更增添市場不安情緒。

同時，愈來愈多聯準會官員因通膨疑慮升溫，對後續降息保持謹慎。芝商所 FedWatch 工具顯示，12 月降息機率從六成多滑落至五成左右。

儘管降息機率下修，美元並未因此走強，主要亞幣反應美元回落，貶勢略為緩解。其中韓元表現最為強勢，在韓國央行總裁李昌鏞喊話後大幅回升，目前升值近 1%；日圓兌美元也暫時脫離155關卡，回升至154.3。

新台幣早盤先反映美元走弱，以 31.06 元、升值 2.1 分開出，不過受台股大幅回檔以及市場對台美關稅談判結果的憂慮發酵，外資持續匯出，匯價隨即再度貶破 31.1 元，意外成為今日表現最弱的亞幣。

匯銀人士指出，股市目前位處歷史高檔區間，任何負面消息都可能引發投資人提前獲利了結，難以判斷是漲多後的技術性拉回，或是更大幅度修正的開端，但若外資資金持續流出，新台幣恐維持緩貶格局。

