新竹區傑出經理得獎名單揭曉 天虹董座黃見駱獲傑出總經理獎

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹市企業經理協進會今年度傑出經理得獎名單揭曉，傑出總經理獎由半導體設備廠天虹（6937）董事長黃見駱獲得。

傑出研究發展管理獎包括瑞昱半導體智慧互聯事業群資深處長簡志清、新代科技研發處處長黃煒生、工研院生醫所副所長王兆麟。

傑出科技管理獎得獎者有欣銓科技品保系統本部 協理歐筱華、國研院半導體中心副主任莊英宗、工研院產服中心資深總監張午寧。

傑出青年經理獎得獎人有工研院機械所經理蔡承翰、工研院生醫所經理吳禮安。傑出社會創新獎為大山北月執行長莊凱詠。

新竹企經會表示，預計11月28日舉辦「第22屆新竹區傑出經理頒獎典禮」。 新竹企經會自成立以來，致力串聯產官學界資源，推動企業升級與產業永續。「新竹區傑出經理獎」已成為新竹地區具代表性的榮譽象徵，歷屆超過兩百位得獎人，皆是帶動台灣經濟與科技創新的重要推手。

新竹企經會理事會鄭敦仁表示，本屆得獎者橫跨科技研發、管理創新與社會企業等多元領域，不僅展現專業實力，更以行動實踐永續精神。他們的努力不僅為企業創造價值，也為新竹地區 注入源源不絕的創新能量。

