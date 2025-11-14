新光鋼60周年 粟明德︰鋼鐵非沒落傳產 美麗新台灣關鍵

左2世紀鋼董事長賴文祥、左3新光鋼董事長粟明德、右1新光鋼副總粟有容。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕新光鋼（2031）14日舉行創立60週年慶典。董事長粟明德致詞時表示，新光鋼能一路成長，靠的是供應商、客戶與全體同仁的共同努力。面對產業變化，公司持續轉型布局光電、離岸風電與物流中心。他強調，鋼鐵業絕非沒落的傳統產業，而是建設「美麗新台灣」不可或缺的核心力量。

60週年慶典在圓山大飯店登場，中鋼、世紀鋼、燁聯、華新麗華、日本JFE等重量級供應夥伴皆到場祝賀。日本JFE顧問西馬孝文、宏碁創辦人施振榮、中鋼董事長黃建智、世紀鋼董事長賴文祥等嘉賓也先後致詞。

粟明德提到，他從施振榮身上學到「微笑曲線」與「王道精神」，也深受「經營勝利方程式若不奏效，就要勇於歸零重來」的理念啟發。他說，鋼鐵業景氣不佳時，更需要堅持投入、持續努力。

粟明德回顧，新光鋼在中鋼供料協助下已有45年合作基礎，也成功把鍍鋅鋼板外銷至巴西；在日本JFE與新日鐵支持下，公司得以順利跨入光電與離岸風電。他也透露，明年即將通車的淡江大橋採用新光鋼向中鋼採購的鋼材建造，從外界不看好到提前完工，正是鋼鐵業實力的最佳證明。

談到綠能合作，他指出，新光鋼與世紀鋼在新能源領域緊密協作，支撐台灣電子產業所需的穩定綠電供應。公司也與向陽光電深化漁電共生布局，嘉義義竹案場已開發250公頃、超過200MW，未來在屏東也將擴大投入，並導入JFE高階耐腐蝕材料，所有光電支撐架皆在台灣加工，多次颱風後仍無出險紀錄，令人相當自豪。

新光鋼創立於1965年，從「打鐵仔街」起家，逐步擴展至三重鐵工廠、鋼材裁剪加工中心，進而建立全台鋼材通路、鋼構工程與跨域風光水電布局，以一站式整合服務支援台灣製造業與公共建設。粟明德強調，面對過金融危機、網路泡沫、SARS、次貸風暴等挑戰，透過跨部門協作與流程優化，將鋼材加工服務升級為多層次整合供應模式，提供各產業與建設需求的多元鋼材解決方案。新光鋼以創新共享精神，為客戶創造商機、為產業注入動能，也為社會開創更多可能。

