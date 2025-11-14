焦點股》台光電：PCB股王發威 開低急拉翻紅

台光電本月以來獲得投信大買。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB股王台光電（2383）股價在本月初創下1525元的歷史天價後，股價回檔整理，一連跌破5日線與10日線，但投信法人對台光電認錯回補，自11月起持續站在買方，11月以來已買超2250張，今日台股重挫，台光電股價早盤開低下殺，隨即出現買盤進場，由黑翻紅，順利站上各均線，震幅達6.55%，台光電因高階CCL（銅箔基板）出貨持續成長，今年前三季已大賺逾三個股本，外資看好台光電明年營運持續成長，在高階市場的市佔率有望進一步提升。

截至10點55分左右，台光電股價上漲3.27%，暫報1420元，成交量逾2730張。

台光電第三季營收達251.5億元，稅後淨利39.6億元，每股稅後盈餘11.19元，連續三季賺逾一個股本，主要是高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，累積前三季每股稅後盈餘達31.23元，台光電對未來抱持高度信心，旗下全產品線市場前景持續看好，AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

