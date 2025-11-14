「台灣模式」助台美關稅談判 李淳：有個秘密配方最難複製

台灣與美國的關稅談判進入最後階段，我方表達將透過「台灣模式」加強對美國投資。（歐新社資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣與美國的關稅談判進入最後階段，我方表達將透過「台灣模式」加強對美國投資。對此，熟稔經貿事務的前駐歐盟代表李淳今日發文指出，政府提出「台灣模式」作為投資美國的核心指引；反對者則認為如此會掏空台灣，動搖神山。但在全球供應鏈進入巨變的今日，電子半導體供應鏈向美國移動，不是掏空更不是拔山，而是台灣模式下維繫競爭力、鞏固供應鏈地位的必經之路。

李淳在前總統蔡英文所創「想想論壇」發文說，廣義的「台灣模式」其實一直被各國複製，不斷的想將台灣模式變成中國模式、大馬模式、泰國模式及越南模式，因為各國人力素質改善，工資及土地成本比台灣低，加工出口區也不難設置，中國更全力要成為世界工廠。但神奇的是，台灣沒有被這些後浪擊敗，反而發展出第二個更特別的「台灣模式」。

他指出，第二種進階版的「台灣模式」可用兩個特徵描述，一是台灣代工生產的科技門檻不斷提高，二是台灣接單、海外生產模式。這個「台灣模式」不但反映出台灣超強的彈性及韌性，更是一種供應鏈的吸星大法，在保留自身功夫的同時，將各國優勢吸納成為台灣的內力；然而，若沒有發展出第二種台灣模式，過去二十年來台灣的全球供應鏈地位，很可能會大量的被中國、東南亞甚至墨西哥所取代。

李淳說，台灣模式有一個秘密配方最難複製。因為代工等於服務多家彼此競爭的客戶，台灣企業要維持供應鏈地位，除了技術及管理外，還有一個用錢砸不出來的實力，就是客戶的信任。信任的建立不僅在於性價比或是智財權及營業秘密的保護，更重要的是「配合度」。配合度小至不睡覺趕單，大至調整製程，而近十年來台灣配合整體供應鏈發展，進行供應鏈的跨國搬遷，更是彈性及配合度的最高展現。

他根據據經濟部調查說，過去十年來台灣企業採取「海外生產」的主要原因，第一名竟然不是生產成本考量，而是「配合客戶要求」。由此可知，從電腦伺服器到護國神山的成功，從來都不是靠「說不」；而以靈活、敏捷、務實的態度，配合全球供應鏈的變遷而進行生產基地調整，已成為日常。

再看半導體高科技領域，李淳說，自從2016年川普第一任期開始，美國就積極引導、特別是高科技與高階半導體生產回流美國，十年來蘿蔔及棍子不同，方向卻從未改變。不僅是台積電，從三星、蘋果電腦到輝達，也都加速搬遷流向美國的速度。這是再一次的供應鏈革命性轉變。從經濟觀點，不是最有效率的安排，但從美中戰略競爭及提高美國經濟安全的角度，已經無法逆轉。台灣（及全球）重要的一步，是停止緬懷過去，以彈性及務實面對未來數十年的新局。

