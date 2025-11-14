經濟部率31家企業參加烏克蘭重建展 搶攻重建商機

經濟部率領台灣廠商參加烏克蘭重建展（Rebuild Ukraine Exhibition）。

（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助業者爭取烏克蘭重建商機，並推動與波蘭在產業面的實質合作，經濟部次長江文若13、14日帶領31家企業參加於波蘭華沙舉辦的 （Rebuild Ukraine Exhibition）。

為展現台灣在各產業方面優勢及能量，本屆展覽集結我國機械、資通訊、能源、醫療及無人機等產業共同打造「臺灣館」，規模較去年擴大3倍，為亞洲地區唯一國家館。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭重建展13日舉行開幕式，由江文若與駐波蘭代表處劉代表永健、烏克蘭利沃夫市政府Sadovyi市長及文尼察市政府Skalsky副市長共同剪綵，象徵臺烏攜手重建的里程碑。

江文若致詞時表示，臺灣在智慧製造、ICT等領域擁有完整產業聚落與供應鏈，並具備靈活、客製化及品質穩定等優勢，深受國際市場肯定，能協助烏國重建所需的設備與技術，提供即時可靠的支援。

本次臺灣館吸引烏克蘭、波蘭、德國及捷克等多國買主洽詢，江文若也逐一訪視及問候參展廠商，業者表達對參與烏克蘭重建的高度興趣。此外，為促進臺波雙邊商機交流，經濟部12日也舉辦「臺灣之夜（Taiwan Night）」活動，包括台灣、波蘭及烏克蘭官方、議員及企業近200位代表出席，現場交流十分熱絡。

江文若表示，此次台灣訪團有超過百人，是有史以來訪問波蘭最大的經貿訪問團，充分顯示業者對布局波蘭，同時爭取重建展商機的企圖心。波蘭經濟發展暨科技部Michal Jaoros、波蘭區域發展部Jacek Karnowski及能源部Konrad Wojnarowski等三位次長出席致詞，顯見波蘭政府對台灣訪問團重視。

經濟部透過此次展覽與交流活動，不僅深化我國與波蘭、烏克蘭及歐洲市場的產業鏈結，也促使台灣優質產品與解決方案能實際應用於烏克蘭重建需求，有利爭取未來的重建商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法