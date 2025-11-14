焦點股》保瑞︰EPS為3年來單季最低 股價重挫

保瑞第三季EPS創3年來單季最低，導致股價重挫。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內CDMO（委託開發暨製造服務）大廠保瑞藥業（6472）昨（12）日公布第三季財報，由於EPS僅5.09元（含停業單位每股虧損1.49元），為3年來單季最低，雖然計畫實施庫藏股，但僅預計買回200張，導致保瑞今日股價重挫，一度跌幅超過9%。

截至10:20分，保瑞股價暫報573元、下跌56元，跌幅近9%，成交量2445張，保瑞前波低點為今年4月股災時的562元。

請繼續往下閱讀...

保瑞指出，目前CDMO在手訂單達2.96億美元，涵蓋27項新合約與超過20項新產品，其中72%為商業化專案，2026年營運能見度明確。董事長盛保熙表示，經過一年整合與成本優化，CDMO事業競爭力顯著提升，不僅可支援集團旗下Upsher-Smith學名藥產品內製化，更有望啟動美國地區部分專科用藥的自製生產。此外，保瑞新增一家大分子CDMO客戶，雙方攜手打造一站式平台，加速大分子業務的擴展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法