焦點股》儒鴻：法說會釋出利多 飆出8個月新高價

2025/11/14 10:34

儒鴻提到，全球市場雖仍偏保守，但客戶下單狀況已脫離最差階段。（資料照）儒鴻提到，全球市場雖仍偏保守，但客戶下單狀況已脫離最差階段。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）昨日法說會樂觀看待旗下新品可望顯著貢獻營收成長，明年「充滿挑戰，但審慎樂觀」，激勵今日買盤進場力挺，儒鴻今日早盤股價觸及470元關卡，創下近8個月的波段新高，截至上午10時5分暫報468元，漲幅6.85%，成交量1497張。

儒鴻昨日在法說會表示，明年積極爭取美國一個新品牌、一個零售商，以及一個跨歐亞的新客戶。不過，相較於擴大客戶陣容，公司更重視讓具潛力的新產品成功導入市場。旗下新品貢獻已達15%至20%，後續合併毛利率目標維持在28%至32%，明年的每股稅後盈餘（EPS）也可望優於今年，公司對此深具信心。

儒鴻提到，全球市場雖仍偏保守，但客戶下單狀況已脫離最差階段。在產能與資本支出方面，公司未來目標明顯提高印尼產能比重，並規劃在當地建構垂直整合的生產流程，同時積極維持外部採購彈性，以順利從供應鏈取得最新材料，搭配自有技術研發，跟隨市場趨勢超前部署，有利於搶得更多生意機會。

