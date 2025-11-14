焦點股》台積電：3奈米供不應求 擋不住美股大跌

美股大跌，台積電ADR跌近3%，衝擊台積電今股價也大跌。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場傳出台積電（2330）客戶需求3奈米殷切，產能供不應求而急需擴產，但美股大跌，台積電ADR跌近3%，衝擊台積電今股價也大跌，以1425元開出，截至10點12分，股價暫報1430元，下跌30元、跌幅逾2%，市值約為37.08兆元，成交量超過1.2萬張。

美國政府結束史上最長停擺期，經濟數據中斷，致使美國聯準會12月降息機率降低，美股周四的四大指數皆大跌，道瓊重挫797.6點，輝達大跌3.58%，台積電ADR也跌近3%。

AI恐泡沫化雜音出現，牽動台積電股價頻下滑，不過，台積電營運基本面並未改變，外資釋出最報告指出，輝達、超微甚至電動車大廠特斯拉皆積極搶3奈米產能，台積電因3奈米產能短缺需緊急擴產，並預估今年底前，台積電3奈米產能將月增2萬片，2026年還將再增加3萬片，等於月產能提高到14~15萬片，加上2奈米產能與先進封裝擴產等，台積電明年資本支出將上看500億美元。

