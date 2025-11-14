銷售旺季也止不住跌勢 中國房價加速下跌

中國10月新屋價格創下1年以來最大單月跌幅。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕官方數據顯示，中國10月新屋價格跌幅創下1年以來最大單月跌幅，顯示出該國受到重重的房地產業需求持續疲軟。

《路透》根據中國國家統計局發佈的數據計算得出，中國10月房價月跌0.5％，相較於9月的0.4％跌幅進一步加速下滑，這也是自去年10月以來，最大單月跌幅。以年成長率來看，10月房價年減2.2％，與上月跌幅持平。

請繼續往下閱讀...

房價持續下跌，特別是在傳統的銷售旺季9月和10月，凸顯出北京幫助房地產業在成長逆境中站穩腳步所面臨的挑戰。

自2021年市場動盪以來，中國房地產業一直面臨銷售疲軟和流動性受限的問題。穩定市場可以提振家庭消費，並有助於降低經濟過度依賴政府主導的基礎設施投資和出口，這些投資和出口都受到了美國貿易政策的衝擊。

儘管中國當局在2024下半年推出一系列關鍵措施來支撐市場，但今年尚未推出大規模的新刺激措施，近期的政策主要著重在重申現有承諾。在2025上半年調降部分購屋者的抵押貸款成本後，政策制定者主要重申了穩定市場的承諾。

中國指數研究院針對260個城市進行的調查顯示，小城市的購屋信心下降尤其明顯，季減2.9個百分點。在接受調查的70個城市中，64個城市較前月下滑，61個城市較前年下滑。另外也有官方數據顯示，前10個月房地產投資和房屋銷售持續下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法