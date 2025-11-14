焦點股》定穎：外資投信狂買 一度急拉回平盤

定穎獲市場追捧，本週股價狂飆。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）大舉跨入AI（人工智慧）領域，子公司超穎電子上個月在中國A股掛牌，成為定穎投控的小金雞，藉此募資全力卡位AI，超穎電子市值已逾新台幣1500億元，最近超穎電子董事會決議通過投資建設AI算力高階印製電路板擴產項目案及資本性支出案，預計投資金額分別約人民幣14.7億元（約新台幣64.68億元）及人民幣3億元（約新台幣13.2億元），定穎「母以子貴」，本週以來吸引外資、主力與投信大舉加碼，帶動股價狂飆，最大波段漲幅達40.3%，今日大盤重挫，定穎早盤跳空開低後一度急拉回到平盤，上下震幅逾7.6%。

截至9:50分左右，定穎股價下跌3.83%，暫報125.5元，成交量逾3.86萬張。

定穎對今年與明年極具信心，預估明年AI產品比重可拉高至20%，泰國新廠為未來獲利改善關鍵，定穎指出，隨著泰國廠學習曲線提升，虧損有望收斂，高階新產品預計於本季於泰國廠開始小量產，明年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，泰國高階PCB新產品主要用於AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在明年逐步提升產量。

