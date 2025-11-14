焦點股》聚陽：利空因素逐漸消除 帶量站回300元大關

聚陽正與大客戶商議2026年生意機會，在手訂單能見度看得到明年第一季底。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕科技類股今日股價回檔修正，傳產族群大放異彩，其中，成衣大廠聚陽（1477）今年最壞時期已過，加上美國關稅大致底定，又有2026年國際體育賽事助攻紡織產業出貨熱度，帶動聚陽今日盤中股價站回300元關卡，截至上午9時39分暫報320元，漲幅8.47%，成交量1763張。

聚陽今年營運承壓，主要受到美國關稅影響品牌客戶下單，不過，由於各國稅率大致塵埃落定，管理層除了全年出貨持平去年的目標之外，也正與大客戶商議2026年的訂單，在手訂單能見度看到明年第一季底，樂觀看待明年產業發展比今年好。

2026年國際體育賽事接踵而至，世界盃足球賽率先拉開序幕，聚陽認為，明年流行服飾出貨不差，但運動服飾拉貨動能將更為強勁，相關品牌也預料會有良好的銷售表現，尤其是一些主要客戶如Dicks與Kohls，預計將有顯著的成長，可望挹注營運柴火。

