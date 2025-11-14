不玩了！大賣空本尊狙擊科技巨頭 轉頭關閉旗下對沖基金

《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）在過去幾週屢次公開批評大型科技公司引發關注，而最新消息傳出，貝瑞正關閉他自己旗下的對沖基金Scion Asset Management。

《路透》報導，在10月27日致投資人的信中，貝瑞表示，他將在年底前清算旗下基金並歸還本金，但會因審計、稅務員因預留少量資金。一名知情人士隨後證實了信中內容。

貝瑞在信中表示，自己對於證券價值的預期並非現在這樣，而且這種情況已經持續一段時間了。貝瑞週三（12日）在X發文稱，11月25日，將迎接「更美好的事」。針對報導，貝瑞和Sidon Asset Management皆未回應。

美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，截至11月10日，Scion的註冊狀態已改為「終止」。註銷註冊代表該基金無須再向監管機構或任何地方政府提交報告。截至3月，Scion管理的資產規模達1.55億美元（約新台幣48.33億元），其投資策略一直以來被仔細分析，以尋找即將出現的泡沫和市場泡沫化的跡象。

過去幾週，貝瑞擴大了對輝達（NVIDIA）、帕蘭泰爾（Palantir）等科技巨頭的批評力道，質疑雲端基礎建設的繁榮，並指責主要供應商使用激進的會計手段，來誇大巨額硬體投資的利潤。

貝瑞上（10）月在網路發佈了《大賣空》電影的劇照，並警告人們注意泡沫，貝瑞表示，有時候，要取得勝利唯一的方式就是「不要參與」。

Erlen Capital Management董事總經理施內勒（Bruno Schneller）表示，貝瑞的決定與其說是「宣佈退出」，不如說是離開了一場他認為「從根本上就被操縱的比賽」。施內勒補充，不應該低估貝瑞，預計他將會在一對時間內低調行事，可能會轉型為家庭辦公室模式，管理自己的資金。

