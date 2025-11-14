國際油價大跌後回神！「這價位」成重要支撐防線

國際油價在週四（13日）大致持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價在週四（13日）大致持穩，此前一個交易日下跌約 4%，因投資人一方面擔憂全球供應過剩，另一方面則關注美國即將對俄羅斯盧克石油（Lukoil）祭出的制裁。專家坦言，油價在每桶60美元左右應該有相當程度的支撐。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 20 美分，漲幅 0.3%，至每桶 58.69 美元。

布蘭特原油期貨上漲 30 美分，漲幅 0.5%，報每桶 63.01 美元。

星展銀行能源團隊主管薩卡爾（Suvro Sarkar）表示：「在每桶 60 美元附近，油價應該會獲得相當程度的支撐，尤其是更嚴格制裁生效後，俄羅斯出口流向可能出現短期干擾。」

美國針對盧克石油祭出制裁，作為施壓克里姆林宮重返烏克蘭和平談判的行動之一，制裁將自 11 月 21 日起禁止與這家俄羅斯企業進行任何交易。

然而，漲幅受到壓抑，因美國能源資訊署（EIA）的最新報告顯示，上週美國原油庫存增幅大於預期，而汽油與蒸餾油庫存的下降幅度則低於市場預期。

EIA 表示，截至 11 月 7 日當週，美國原油庫存增加 640 萬桶，達到 4.276 億桶；相比之下，路透調查的分析師原本預估僅增加 196 萬桶。

週三油價之所以大跌逾每桶 2 美元，是因石油輸出國組織（OPEC）表示，2026 年全球石油供應將略為超過需求，這進一步偏離OPEC先前預測的供應缺口。

薩卡爾說：「近期油價走弱似乎與 OPEC 在月報中上修 2026 年供需平衡的預估有關，這顯示該組織如今承認 2026 年可能出現供應過剩，而非過去一直維持較為樂觀的觀點。」

OPEC 表示，明年出現供應過剩的原因之一，是 OPEC+將擴大增產。

國際能源署（IEA）也在週四發布的月度報告中，上調今年與明年全球石油供應增長預測，意味著 2026 年的供應過剩將進一步擴大。

