UA結束與柯瑞13年合作 分手費高達2.55億美元

NBA球星柯瑞（Stephen Curry）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕運動品牌UNDER ARMOUR週四（13日）宣佈，已經與NBA球星柯瑞（Stephen Curry）達成共識，將結束雙方長達13年的合作關係，預計分手費將高達2.55億美元（約新台幣79.39億元）。

《CNBC》報導，UNDER ARMOUR近期正努力提振銷售業績，而這項突如其來的聲明將使生產籃球鞋和服飾的Curry Brand和UA徹底分離。作為分手協議的一部份，柯瑞將繼續持有Curry Brand的完整所有權，並可以自由尋找其他零售合作夥伴。

UA表示，包括Curry Brand在內的籃球業務預計在這一會計年度帶來1億至1.2億美元（約新台幣31.13億元至37.36億元）的收入。明年2月將發佈Curry 13，這將是Curry Brand與UA合作的最後一款鞋款。

UA執行長普朗克（Kevin Plank）聲明稱，對於UA而言，在公司轉型的關鍵階段，目前的關鍵在於保持自律，專注於UA品牌的核心價值，對於柯瑞而言，現在正是讓雙方共同打造的品牌依照他的方式發展的最佳時機，將永遠感激他對UA團隊所做的一切。

UA宣佈與柯瑞分道揚鑣的同時，也擴大了公司的重組計劃。UA目前預計這次的分手費將耗資2.55億美元（約新台幣79.39億元），比原先預期的金額要高出9500萬美元（約新台幣29.57億元），其中包括分拆Curry Brand、額外的合約終止、資產減損費用和資遣費。

這項消息對於UA品牌無疑是雪上加霜，該公司正面臨高層頻繁更替，銷售額連8季下滑，普朗克試圖將UA塑造成高端品牌，但與此同時，消費者在服飾鞋帽的支出卻大幅減少，UA的股價今年已下跌40％。

柯瑞在2013年選擇與UA簽下合作，而非更知名的運動大廠Nike，此舉在當時震撼了球鞋界。與柯瑞的合作一直是UA品牌的一大核心，也是公司轉虧為盈策略的重點，由於UA目前的經營狀況，這次突然終止合作更加引發關注。

Curry Brand在2020年創立，2023年，該品牌簽下長約，並任命柯瑞為總裁，隸屬UA旗下。作為協議的一部份，柯瑞獲得880萬股UA普通股，以當時股價換算價值約7500萬美元（約新台幣23.35億元）。

UA聲明表示，即使公司與柯瑞分道揚鑣，未來仍將繼續開發籃球商品。普朗克強調，此舉讓兩支實力堅強的團隊能夠各展所長，UA將專注於產品創新和表現，以滿足各級別運動員的需求，Curry Brand則獲得自主決定未來發展的自由，這對柯瑞和UA來說都是好事。

