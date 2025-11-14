黃金才暴衝 立馬高點遭下殺慘了

黃金週四（13 日）下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府歷經史上最久關門後終於恢復運作，金融市場普遍出現拋售壓力，黃金週四（13 日）下挫1%，從盤中稍早的3週高點回跌。

黃金現貨價下跌1.1%，報每盎司4151.86美元，盤中稍早曾觸及4244.94美元，是10月21日以來最高；12月交割黃金期貨下跌0.5%，報每盎司4194.50美元。

《路透》報導，在經歷創紀錄的43天政府停擺後，美國政府即將恢復運作，主要是根據提供聯邦機構融資到1月30日的撥款法案。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「貴金屬遭遇廣泛的拋售，不僅如此，股市、債券、美元、加密貨幣，也都承受著壓力，這是政府重開之後出現的典型『買消息、賣事實』套路。」

Kitco Metals分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，最初，由於市場預期關門結束後公布的經濟數據將顯示美國勞動力市場疲軟，並推動聯準會（Fed）至少在12月降息1碼，黃金和白銀市場因而反彈。

然而，由於對通膨的擔憂，以及美國在今年兩次降息後，勞動力市場相對趨於穩定，讓愈來愈多聯準會（Fed）官員對進一步寬鬆持保留態度。

但儘管Fed 10月降低利率，主席鮑爾當時仍說，今年進一步降息「絕非定案」，部分原因是缺乏官方經濟數據。

