網路泡沫重演？克萊默：科技業內部人士拋售股票 AI熱潮恐開始消退

財經名嘴克萊默表示，整個科技業的下跌令人擔憂，某些公司內部人士開始拋售股票，似乎代表著AI熱潮正在消退。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週四（13日）大幅下跌，財經名嘴克萊默（Jim Cramer）分析盤勢後表示，整個科技業的下跌令人擔憂，某些公司內部人士開始拋售股票，讓人想起網路泡沫時代，這似乎代表著AI熱潮正在消退。

《CNBC》報導，克萊默直言，這真的是糟糕的一天，尤其是對於科技股來說，特別是資料中心和AI相關類股。可以看到資金不是流向場外，就是流向遠離科技的高成長領域。克萊默指出，自己不想放棄那些真正有盈利的AI公司，但現在一眼就能看出來這是狂熱，而這波熱潮似乎正在消退。

請繼續往下閱讀...

克萊默表示，過去幾個月以來，他對於AI和資料中心相關的投機性股票變得更加謹慎，這表明投資人無法再從許多這類公司輕鬆獲利。他對資料中心領域的一些邊緣企業表示擔憂，尤其是那些與量子運算和替代能源相關、虧損嚴重的公司。克萊默也提到，OpenAI在AI基礎設施上的巨額投入也令人擔憂。

克萊默指出，自己擔心許多公司，尤其是AI相關的加密貨幣公司，有高階主管拋售股票的情況。回顧25年前的市場環境，當時大量的網路公司上市，試圖籌集更多資金，而內部人士卻在拋售手中的股票。

但克萊默也強調，將AI與網路泡沫時代相提並論並不完全準確，並指出，許多盈利豐厚的科技巨頭正在押注AI，這可以保護整個產業。2000年，正是這類公司最終拖垮了整個資料中心體系，這種情況預計不會重演，因為現在我們在討論的那些大型超大規模數據中心營運商「錢都多到不知道怎麼花」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法