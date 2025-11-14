銀座百年老店崩潰！外國客太常「預約放鳥」害報廢 老闆痛心求救

日本自疫情趨緩後湧入各國觀光客，然而卻引發各種「過度旅遊」亂象。銀座示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本自疫情趨緩後湧入各國觀光客，然而卻引發各種「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害）亂象。東京銀座一家創業 103 年的老字號和菓子店「Kobikicho Yoshiya」（木挽町よしや），近日在社群發文訴苦，表示來自海外的觀光客，只要是預訂商品，幾乎大多數都會「未經聯繫臨時取消」，完全沒有前來取貨。由於產品的賞味期限只到隔天，沒有賣掉就只能夠報廢，對經營上造成相當沉重的負擔。

Kobikicho Yoshiya招牌商品是銅鑼燒，在當地小有名氣，也受到觀光客的喜愛，不過店家近日在X平台發文訴苦，指出「海外觀光客在預訂商品時，幾乎大部分都會無故取消、不來取貨。我們也不能輕率拒絕預訂，所以真的很困擾。」

店家透露，在11月10日也再次遇到無故取消的情況，並在貼文中補充：「最終直到打烊後仍沒有人出現。」

相關貼文引發關注，不少網友表示：「老店因為這種事疲於奔命，真的令人難過，看來還是要引進事前付款比較好。」「這真的很困擾，也可能妨礙真正想買的人，太替店家抱不平了。」

該店老闆接受日媒《J-CAST News》採訪時表示，海外觀光客的未經聯繫取消，幾乎每天都發生，甚至有些日子不是一組，而是「兩到三組」同時無故取消。

老闆表示，預訂通常在很早的時段就被訂滿，客人若在上午到店，也不一定能現場立即取貨。「因此我們會用英文詢問對方是否下午再來，他們也會說『會回來』，但大多數最後都沒有再出現。」此外，不只是到店家的現場預約，連電話或 LINE 預約也會發生不來取貨的情況。店家曾撥打預約時留下的海外電話號碼，「但多半打不通」，讓他們無法聯絡對方。LINE 預約則常常「已讀不回」或完全沒有已讀。

儘管有網友建議導入事前付款系統，但店家表示，海外觀光客占比僅約一成，因此是否要花大量資金導入系統，仍在猶豫。

老闆強調，並非所有海外觀光客都會無故取消。「也有人確實準時前來取貨。」也有人並非故意，而是因語言不通，以為隔天才過來取。此外，也有外國客人曾特地用日文寫信表示：「請不要誤會，並不是我們國家的人都會這樣做。」

老闆認為「不能一概而論地認為每個人都是壞客人。」因此也沒有打算拒絕海外客人的預訂。但他也無奈地表示：「我們店真的很小，完全依靠手工製作，無法大量生產，所以只要一筆無故取消，就會造成很大的衝擊。我們只是希望大家遵守約定。」

