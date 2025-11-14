特斯拉崩成「七雄最慘」！今年漲幅全吐還倒賠 分析師冷眼「這樣說」

特斯拉今年漲幅全吐回，成七雄唯一倒賠股，股價3日暴跌近10%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）在多重利空打擊下，13日股價重挫，收盤大跌 6.64%至401.99 美元，創下自9月12日以來新低，過去3個交易日累計跌幅達9.7%，而今年以來的漲幅也全數吐回，甚至還倒賠。

據報導，特斯拉積極布局人工智慧（AI）領域，尤其是人形機器人Optimus與無人計程車（Robotaxi）計畫，執行長馬斯克聲稱，Optimus業務的價值未來可能佔公司市值高達80%，但分析師卻警告，目前這些項目「幾乎沒有收入」，估值仍屬「零」，冷眼建議投資人「別太快買單」。

請繼續往下閱讀...

Truist Securities分析師史坦（William Stein）在最新報告中指出，特斯拉估值中僅約22%與現有的汽車及能源業務有直接關聯，而投資人關注的AI產品仍處於早期開發階段，「還有很長的路要走」，實際營收貢獻有限。

對此，馬斯克曾在7月下旬坦承，「接下來幾季恐怕處境艱難」，強調公司未來取決於自駕計程車服務的成長狀況。近日，特斯拉高層也明確告訴員工，如果是在特斯拉的人工智慧團隊工作，明年將會是你人生中最艱難的一年。

特斯拉在11月6日召開股東會通過馬斯克上兆美元的2025年天價薪酬方案後，其股價就一路走弱，截至13日為止的6個交易日中、就有5日下跌。

多家外媒Seeking Alpha、Barron’s 與 MarketWatch報導，特斯拉已成為「美股七雄」及所有市值超過1兆美元（約新台幣31.1兆元）企業中，唯一1家今年不僅無法上漲、甚至還出現負報酬的公司。

在Dow Jones Market Data 資料顯示，特斯拉是13日Nasdaq 100指數表現最差的成分股，在標普500指數中也排名倒數第3。

即便如此，散戶對特斯拉的熱情依然高昂。目前特斯拉約41%流通股數是由散戶持有，遠高於其他七雄平均約25%，以及標普500成分股平均約5%的比例。

摩根大通於12日發布的「散戶雷達」（Retail Radar）指出，過去一週散戶對特斯拉的買超額高達11億美元，顯示市場波動並未削弱散戶的信心。今年以來，散戶對輝達與特斯拉的累計買超分別達200億美元（約新台幣6224億元）與150億美元（約新台幣4668億元），顯示AI故事依舊具有強大吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法