美官員再爆料：台灣關稅談判有「重大進展」

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《Politico》才指出，台美目前針對協議的爭論焦點就是台灣對美投資金額，美國川普政府官員週四（13日）再透露，美國和台灣的貿易談判有「重大進展」（significant advances）。

《路透》報導，美國1名官員週四先表示，將根據框架協議取消對來自阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多的部分食品，和其他進口商品的關稅，這些協議將使美國公司更容易進入這些市場。

上述涉及4個國家中的大多數的框架協議，應該會在未來兩週內最終敲定，預計在年底前還會達成其他協議。

這名官員表示，美國正在與其他中南美洲國家，進行「相當建設性」的會談，並可能在年底前達成更多貿易協議，他並補充，週四與瑞士和台灣的貿易談判也相當積極。

根據《路透》指出，美方官員表示，川普政府與台灣之間的貿易談判已達成「重大進展」。但該官員拒絕透露姓名。

日前美媒《Politico》報導指出，台美目前針對協議的爭論焦點就是台灣對美投資金額。1名知情人士透露，川普政府要求台灣比照韓、日模式投入巨額資金，金額「介於南韓的3500億美元（約新台幣10兆元）與日本的5500億美元（約新台幣17兆元）之間」。

