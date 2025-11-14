83歲母親將存摺交給兒子後卻淪「經濟虐待」打擊 ! 全因1件事

年邁父母請子女代管存摺、帳戶，若僅憑存在的「默契」，而缺乏法律合同，恐導致財務糾紛和信任危機層出不窮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後，因年紀漸長導致視力、體力下降，其金錢管理也變得吃力，便選擇把存摺、印章或提款卡交給家人代為處理，尤其親子之間因「信任」存在「默契」通常缺乏法律合約，導致財務糾紛和信任危機層出不窮，雙方之間的信任也「瞬間崩解」。

日媒指出，這種情況並不少見，厚生勞動省（台灣衛福部）將家庭成員或親屬未經老年人同意使用其資產或獲取不正當經濟利益的任何行為定義為「經濟虐待」。一名83歲的河村澄子就遇到這樣的事情，她從未想過最相信的兒子居然會多次私自動用她的金錢，在了解事件後驚覺，是自己一開始就選擇「完全不過問」的態度所導致。

據報導，澄子一人住在東京，因老花加深看不清ATM字樣，加上健康狀況不穩定，就把存摺與印章交給56歲的長子，拜託他協助管理未來的收支。因為長子未婚也常回家探望她，也曾說過「有事他會處理」，澄子因此全然放心。

然而，一年半後的某天，長子突然告知存摺和印鑑都要還給澄子，並說不想再管錢的事情，這突如其來的切割，讓澄子無法反應。

澄子每月退休金約14萬日圓（約新台幣2.8萬元），扣掉醫藥費、食物與生活開銷所剩無幾。在她將存摺交給長子後，並未仔細掌握銀行扣款與餘額狀況。因此，當她打開存摺時十分震驚，帳戶只剩約21萬日圓（約新台幣4.2萬元）。

據了解，長子曾是契約員工，因疫情衝擊而被資遣，之後靠派遣工作維生，收入僅剩月薪約12萬日圓（約新台幣2.4萬元）。他承認，因為經濟拮据，向母親的存摺「借用」過幾次，但因此感受到壓力，覺得這樣下去不行，才決定抽身。

對此，澄子表示不責怪他，是自己一開始就選擇「完全不過問」，把所有事情都交給長子，其實是自己的愚蠢。如今，澄子在地方支援中心的建議下，已向律師諮詢成年後見制度是否適用。

如今，澄子在附近銀行職員協助下，開始學習使用網路銀行，希望能自己掌握收支狀況。雖然學習有點難，但澄子能親眼確認自己的錢，不再放任不管，讓她重新找回了安心感。

專家指出，對高齡者來說，單靠「信任」並不足以保障財產安全，適當的書面約定、透明的帳務管理，遠比想像中重要。

