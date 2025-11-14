「以為媽媽快吃土了...結果她月收10萬」! 78歲母「神祕副收入」曝光

日媒指出，高齡長者的退休生活，不能只用數字或外表來衡量。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人可能會認為，許多人提到高齡生活，都會聯想到「只能靠退休金苦撐」或「節省才是常態」。但，外表樸素的長者，有時卻可能藏著家人也意想不到的資產或收入來源。

日媒報導，日本一名51歲男子小川一直以為，住在破舊老家的母親過得拮据，每月靠6萬日圓（約新台幣1.2萬元）的退休金生活，但當他無意間從母親口中得知，每月都有50萬日圓（約新台幣10萬元）的額外收入，讓他震驚不已。

據報導，小川2年沒回神奈川老家，78歲母親和江住在已有45年歷史的房子裡，生活極為簡單，包括老式瓦斯爐、沒有「洗澡水再加熱」的浴室、唯一的暖爐還是一台煤油暖爐，生活用具都維持著最基本的配置。這讓他始終以為，母親靠著1.2萬元生活，日子應該十分吃緊。

和江在當地以過度簡樸生活而聞名，買菜只買超市的特價品，穿著以前舊大衣，甚至連智慧型手機都沒有。她總說：「需要的東西夠用就好，這才是我的驕傲」。

在某次聊天中，小川無意間得知母親帳戶裡每月都有固定匯入的50萬日圓。他震驚得說不出話，追問後才知道，母親擁有一處在泡沫經濟前購入的老房產，長期出租多年，每月房租正是穩定的「神祕收入」。

和江僅淡淡地回答，「我沒跟你說過嗎」，並表示不是想隱瞞，只是一直沒有機會提。況且，老一輩的人也不想被覺得很奢侈。

日本政府的調查也曾指出，60歲以上族群的金融資產是所有世代中最高，但消費支出卻最少，導致「錢存著不花、消費不活絡、資產在繼承時才一次大量流動」的社會現象愈加明顯。和江便正是這樣的典型案例之一：資產充裕，卻堅持過簡樸生活。

這件事徹底改變了小川對母親的觀感。以前總擔心母親變得脆弱，但事實上卻比他想像得更精明、更堅強。反倒是我，一直以來都完全不了解她。

