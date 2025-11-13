中石化頭份廠CPL二線與尼龍粒工場 停產除役

中石化宣布頭份廠CPL二線除役。 （資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕為因應全球市場變化與推動長期永續發展，中石化（1314）今（13）日宣布，頭份廠己內醯胺 （CPL） 二線及尼龍粒工場停止生產並進行除役，這是繼2年前啟動精簡計畫，將己內醯胺一線停產除役後的重要一步，主要在提升資源配置效益與整體營運競爭力；同時，中石化今日也公布第三季財報，每股虧損0.24元。

中石化指出，近年受全球產能供過於求、地緣政治衝突及美國關稅政策等多重因素影響，台灣CPL及尼龍粒市場需求未見復甦且持續萎縮，經營團隊經審慎評估後認為，頭份廠CPL生產製程設備技術特性與營運成本結構在當前環境下，已難維持競爭力且不具經濟效益，為聚焦具發展潛力與永續價值的業務方向，董事會今日決議，將頭份廠CPL二線及尼龍粒工場停止生產並進行除役。

中石化為國內唯一CPL生產製造公司，2023年底頭份廠CPL一線的10萬噸停止生產後，CPL總年產能為30萬噸，此次頭份廠CPL二線10萬噸停產除役後，中石化國內CPL年產能降為20萬噸。

中石化今日公告財報，今年前三季營收158.51億元、淨損28.39億元、每股淨損0.75元。展望未來，中石化表示，持續推動能源轉型與特用化學品事業發展，積極尋求電子級化學品的合作機會，同時強化現有資產的活化與再應用，提升資產運用效益，至於頭份廠其他產品將視市場狀況，配合公司策略及未來規劃進行最適化調整及安排，以提升營運效能，創造股東長期價值。

