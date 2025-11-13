康舒董座增持2337張 三大發展策略搶攻AI市場

康舒以「技術升級、系統整合與策略聯盟」為三大發展支柱，從伺服器到整櫃級電源系統打造完整解決方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）董事長許介立看好公司營運展望，上月增持近2337張966股，累計持有股數達5561張968股，持股比例自選任董事長時的0.21%上升至0.64%。康舒今日在法說會表示，公司以「技術升級、系統整合與策略聯盟」為三大發展支柱，從伺服器到整櫃級電源系統打造完整解決方案，為未來兆瓦級AI資料中心提前布局。

康舒第三季營收80.7億元，季增9.94%、年減4.2%，毛利率25.22%，季減0.18個百分點、年增2.4個百分點，營益率3.49%，季增2.04個百分點、年增4.54%，歸屬母公司業主淨利2.54億元，季增147.21%、年增214.45%，每股盈餘0.3元，季增147.61%、年增215.38%。

康舒由於上半年仍處於虧損狀態，前三季累計營收225.29億元、年減4.33%，合併毛利率25.41%、年增1.89個百分點，營益率1.58%、年增1.91個百分點，歸屬母公司業主淨損3.28億元，去年同期歸屬母公司業主淨損16.8億元，每股虧損0.38元，去年同期每股虧損0.2元。

康舒看好第四季營收預計維持穩定。明年的成長動能主要來自企業用電源與電信（Telecom）業務，隨著電信市場回溫及美國利率可能下降，企業客戶更有資源進行電信基礎設施佈局，預期趨勢正面。今年前三季，AI相關產品營收佔比由去年同期的13%提升至近20%，年增逾五成。公司將持續投入AI相關研發，以支撐未來新產品開發。

康舒面對AI與高效能運算（HPC）帶來資料中心功率密度快速攀升，持續推動伺服器、機架與機櫃三層級的電源技術升級。在伺服器層級，已強化高功率密度與動態功率管理；在機架層級，33kW等級電源系統正在接受大型系統廠認證，足以支援輝達（NVIDIA）GB300 NVL72等AI平台；機櫃層級則將導入高電壓直流（HVDC）架構，以降低輸配電損耗並支援兆瓦級資料中心能源需求。

管理層強調，公司現階段正在為明年新系統準備72kW的解決方案，同時已投入研發百萬瓦（MegaWatt）等級的電力平台，以應對2027年後的高密度AI需求。此外，康舒與關係企業仁寶（2324）探討各種合作模式，細節仍在討論階段，旨在整合雙方優勢，提供更佳的解決方案。從電力模組、系統管理到散熱設計建立技術聯盟，加速驗證流程、提升成本與效能表現，進一步強化在AI基礎設施市場的競爭力。

