國泰證券、國泰投信橫掃金彝獎7項大獎

〔記者高嘉和／台北報導〕第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」13日舉辦頒獎典禮，國泰證券與國泰投信本次橫掃7項大獎，其中國泰證券一舉奪下「傑出金融創新獎」、「傑出人才培育獎」與「傑出ESG永續獎」3項團體獎；國泰投信亦榮獲「傑出金融創新獎」與「傑出ESG永續獎」2項團體獎、個人獎「傑出投信投顧人才獎」，以及特別獎「傑出綠色金融獎」，彰顯國泰於證券及投信領域深耕科技創新、綠色金融、人才培育有成，打造永續韌性典範，備受業界肯定。

國泰證券以客戶需求出發，致力發展金融科技，透過「國泰證券App」打造多元且便利的數位投資體驗，推出台股定期定額「日日扣」及「智慧加減碼」功能，讓投資人以小額每日扣款並依市場波動自動調整投資金額；更導入商品潛力模型與個人化推薦機制，結合交易前後風險預警，實現「千人千面」的精準服務，榮獲「傑出金融創新獎」。在人才培育方面，國泰證券以「技能重塑、職能升級、領導力建構、接班人才養成」四大主軸為核心，推動全方位人才培育策略，並導入數位雲端工具、RPA自動化流程及敏捷式專案管理，協助員工提升數位力與創新思維，榮獲「傑出人才培育獎」。

此外，國泰證券將永續理念深度融入企業文化，積極落實減碳路徑，目前範疇一、二溫室氣體減量已達56.44%，再生能源使用量超過60%；公司治理方面，在資訊安全、業務韌性、個資保護等領域積極導入國際標準，成功取得ISO 27001、22301、10002、BS 10012等國際認證；同時，因應日益嚴峻的詐騙風險，更結合線上預警與專業反詐團隊，打造安心可靠的服務環境，全方位守護客戶權益，獲得「傑出ESG永續獎」。

國泰投信秉持「氣候、健康、培力」三大永續主軸，落實六大永續策略國泰證券與國泰投信於第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」7項大獎。圖由左至右為國泰證券副總經理林聖達、副總經理呂錦棠、資深副總經理羅壯豪、國泰投信總經理張雍川、協理陳郁仁、資深副總經理鄭立誠、資深副總經理張永輝。（國泰金控提供），並積極發揮職能，將ESG永續理念結合商品研發與企業營運，旗下的國泰永續高股息ETF（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（證券代碼:00878）為全台最大ESG基金，截至今年9月，受益人數近180萬，基金規模高達4,560億元；同時，國泰投信亦推動多項永續行動，包括投資組合碳盤查、金融教育推廣、與被投資企業議合、推動生態保育專案、參與淨灘活動及公益捐款，憑藉在永續領域的卓越表現三度榮獲「傑出ESG永續獎」及「傑出綠色金融獎」肯定。

除了永續發展，國泰投信亦深耕金融創新，2022年推出台灣首檔聚焦數位支付、數位資產及區塊鏈的ETF —­ 國泰全球數位支付服務ETF（證券代碼:00909），成功補足市場需求，引領數位金融趨勢；近年更在數位創新服務展現強勁動能，陸續推出「電支買基金」服務、優化國泰投信APP，並導入集團的阿發智能助理，提供業界首創AI基金申購服務，實現從開戶、下單到帳戶查詢的一站式服務體驗，榮獲「傑出金融創新獎」。人才培育方面，國泰投信量化暨指數事業處協理陳郁仁榮獲「傑出投信投顧人才獎」肯定，表彰其在ETF領域的卓越貢獻。陳郁仁自加入國泰投信後，協助打造國泰投信ETF生態系，參與國內首檔ESG季配高股息ETF—國泰永續高股息（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（00878）、首檔電動車主題型ETF—國泰全球智能電動車（證券代碼:00893）等新產品規劃，並推動ETF初級市場申贖優化平台；他堅信資產管理不僅是投資工具的創新，更是教育推廣、制度建設與市場永續發展的驅動力。

本屆「金彝獎」國泰證券與國泰投信一共橫掃7項大獎，展現國泰在面對社會變遷與科技革新下的卓越表現與前瞻布局。未來國泰金控將持續攜手子公司，以「永續國泰，與鄰常在」為核心精神，發揮金融核心職能，推動社會與環境正向改變，傳達「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌理念。

