昱臺前三季EPS 1.96元 設立馬來西亞子公司

昱臺前三季EPS 1.96元。圖左為昱臺董事長劉枋，右為總經理林興芳。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際貨攬業者昱臺（7716）受惠亞洲供應鏈需求回升，以及東南亞貨量增長，累計前三季合併營收達15.26 億元，稅後盈餘0.39億元，EPS 1.96元。

昱臺指出，今年以來全球客戶於東協市場的製造據點持續擴張，海運、空運及倉儲等物流需求保持穩定，透過深化區域布局、優化營運效率與強化跨國協作，在東南亞主要市場均取得良好成果，帶動整體獲利表現穩健。

今日董事會同時通過斥資100萬元馬幣、約台幣753萬元，設立馬來西亞子公司，以完善東協供應鏈網絡。昱臺表示，馬來西亞為東協重要樞紐，新公司將承接馬國—新加坡、馬國—越南等跨境貨流，並支援電子、紡織與冷鏈產業客戶之區域運籌需求，有助提升集團整體品牌於東協市場的能見度與競爭力。

昱臺強調，布局馬來西亞將有效提升服務效率，並加強對區域大型客戶的掌控度，是集團落實東協深度布局的重要一步。

