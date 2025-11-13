自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

昱臺前三季EPS 1.96元 設立馬來西亞子公司

2025/11/13 19:19

昱臺前三季EPS 1.96元。圖左為昱臺董事長劉枋，右為總經理林興芳。（記者王憶紅攝）昱臺前三季EPS 1.96元。圖左為昱臺董事長劉枋，右為總經理林興芳。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際貨攬業者昱臺（7716）受惠亞洲供應鏈需求回升，以及東南亞貨量增長，累計前三季合併營收達15.26 億元，稅後盈餘0.39億元，EPS 1.96元。

昱臺指出，今年以來全球客戶於東協市場的製造據點持續擴張，海運、空運及倉儲等物流需求保持穩定，透過深化區域布局、優化營運效率與強化跨國協作，在東南亞主要市場均取得良好成果，帶動整體獲利表現穩健。

今日董事會同時通過斥資100萬元馬幣、約台幣753萬元，設立馬來西亞子公司，以完善東協供應鏈網絡。昱臺表示，馬來西亞為東協重要樞紐，新公司將承接馬國—新加坡、馬國—越南等跨境貨流，並支援電子、紡織與冷鏈產業客戶之區域運籌需求，有助提升集團整體品牌於東協市場的能見度與競爭力。

昱臺強調，布局馬來西亞將有效提升服務效率，並加強對區域大型客戶的掌控度，是集團落實東協深度布局的重要一步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財