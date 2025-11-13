聯邦銀總資產破兆、連5年成長 總座許維文：獲利「穩中求進」

聯邦銀行今（13）日舉行線上法人說明會，由總經理許維文主持。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行（2838）各項核心業務穩健成長，截至今年9月底，總資產規模正式破兆、達1.02兆元，已連續5年成長。聯邦銀行今年前3季累積合併稅後淨44.61億元，較去年同期增加3.46%、EPS 0.91元，對於今年的業績展望，聯邦銀行總經理許維文表示，今年將目標訂得較往年稍高，希望能有10%的成長，目前正積極朝目標努力。

聯邦銀行今（13）日舉行線上法人說明會，公布第3季營運成果。聯邦銀行2025年前3季稅後淨利44.61億元，較去年同期43.12億元、年增3.5%，EPS 0.91元。

資產品質方面，2025年9月底資本適足率14.46%，第一類資本比率13.07%，普通股權益比率10.80%。2025年9月底逾放金額為14.85億元，逾放比率為0.23%，備抵呆帳覆蓋率為507.35%。

金管會日前核准聯邦銀進駐高雄亞灣專區，試辦高資產客戶財管業務，對於業務規劃方向，許維文表示，目前規劃新設分行，後續針對新分行，希望除了承辦一般銀行的業務，另外也能承辦亞資業務，將鎖定組合融資、保費融資、還有保單融資等業務。特別是聯邦銀行的主力客群原以中小企業為主，這些中小企業主已產生資產傳承、資金調度的需求，聯邦銀將積極提供相關服務，評估在中小企業客戶中，具有非常大的優勢。

在信用卡業務方面，截至9月底，信用卡流通卡數275.65萬卡，有效卡數185萬卡，有效卡率高達67.15%，每卡月簽帳金額達8158元，帶動信用卡整體營收達45.09億元、年增11.44%；卡戶信貸餘額較去年同期成長23.24%，收單簽帳金額較去年同期成長13.95%。

法人關注後續信用卡的業務發展策略，執行長熊令容表示，將朝向差異化行銷、經營重點卡片，同時透過優惠與生活圈加碼，提昇客戶黏著度，在增加消費金額的同時，也兼顧用卡安全，因此會採取滾動式的風控策略調整。

針對9月正式開辦的「虛擬資產保管試辦業務」，目前試辦狀況，許維文表示，目前辦理的資產保管規模約500 萬美元，待6個月的試辦期過後，若試辦成效良好，業務客群將進一步擴大，從目前的現代財務公司（MyCoin）逐漸擴大到專業投資人與機構投資人，聯邦銀行相當看好此項業務。

許維文表示，今年整體金融市場雖受央行信用管制及國際市場不確定性影響，但聯邦銀行的核心業務仍維持良好動能，將憑藉「穩中求進」經營策略，展現穩定的獲利能力，穩步朝全年營運目標邁進。

