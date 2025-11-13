維持災後基本用電！特別預算7.1億助12縣市建防災微電網

部落避難中心建置防災型微電網系統，有太陽能及發電機，能提供至少72小時電力。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕今年多個颱風接連登陸台灣，尤其丹娜絲颱風重創中南部，經濟部根據特別預算編列兩年共7.172億元，在受災地區12縣市建置防災微電網及移動式電源，單一縣市補助上限為1.2億元，能源署盼12縣市可各有一案，透過示範補助，讓各縣市有經驗後，未來能擴大推動與建置防災型微電網。

丹娜絲颱風造成電桿毀損超過3千支，民眾期望颱風後復電速度更快。經濟部說明，防災微電網及移動式電源可設在災收容中心如里民活動中心，會搭配太陽光電設施、儲能系統等，當有天災發生時，能提供至少72小時的基本電力。

能源署說明，防災型為電網並非要大量用電，功能是要維持基本用電、手機充電等。根據公告，受災地區適用範圍為「丹娜絲颱風、728豪雨及楊柳颱風災區範圍」，包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣等共計12縣市。

能源署表示，先前已和上述的縣市開會，規劃本月28日前收件，今年底前會公告評選結果，該計畫總經費為7.172億元，分別為明年、後年各有3.586億元執行，而各縣市可申請上限為1.2億元，期盼各縣市能有至少一處設置點，未來能夠擴大推動。

能源署表示，根據台電經驗，小型微電網建置金額約1千萬元到1200萬元，不過規模稍大的微電網，可能到4500萬元，因此設下的單一案場最高補助上限金額也是4500萬元。

