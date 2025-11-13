郭智輝堅決告侯漢廷 本人發聲「告到底」

台北市議員侯漢廷之前烏龍爆料前經長郭智輝，在美國關稅關鍵時刻出席「快樂宴」，遭郭智輝提告。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台北市議員侯漢廷之前烏龍爆料前經濟部部長郭智輝，在美國關稅關鍵時刻出席「快樂宴」，遭郭智輝提告，今（13）日開庭，侯漢廷以有盡查證義務作無罪辯；郭智輝呼籲侯應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，他並堅決表示，為了捍衛個人名譽與公職尊嚴，同時維護正確資訊與社會信任，強調他將「告到底」。

今年8月14日，侯漢廷在臉書上爆料，8月1日全台灣被美國總統川普宣布對等關稅稅率為20%+N時，郭智輝當晚卻在福容飯店設宴且名為「當我們快樂在一起」；經濟部在第一時間立即否認，表示郭非主辦人，到場致意、寒暄就離席。侯事後雖公開道歉，但郭智輝不接受，續走司法途徑面對。

請繼續往下閱讀...

郭智輝今並發出聲明回應， 指出侯漢公開指稱「我在關稅公告當日停留宴席三小時」，此說法並非事實，在他承認錯誤之前，相關不實訊息已遭部分媒體轉載、渲染，對他的名譽及行政團隊形象造成嚴重損害。其言論屬於散布不實資訊，足以誤導社會大眾並影響公共事務的正常討論。因此，他決定依法追究相關法律責任，以正視聽，避免類似不實內容持續流通。

郭智輝並強調，民主制度建立在監督與制衡之上，但監督必須奠基於真實資訊、事實查證與正當程序，任何未經查證、曲解事實或刻意操作輿論的行為，都已背離民主監督的正軌。侯漢廷本人先前曾第一時間以未盡完整查證而公開道歉，但今日卻以有盡查證義務作無罪答辯，身為民意代表，本就應負起確實查證的義務，更應深知自己言論的影響力，在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆，視全民似玩弄於其指掌之間。

郭智輝表示，此案已正式進入司法程序，他將全力配合法律流程，捍衛個人名譽與公職尊嚴，同時維護正確資訊與社會信任。他呼籲社會各界理性看待公共議題，不輕信、不轉傳未經查證的訊息，共同尊重司法程序與事實真相，維護民主法治之核心價值。他也回應本報記者，強調他將「告到底」。

