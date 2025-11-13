材料-KY第三季EPS 1.16元 毛利率回升至6成

材料-KY第三季EPS 1.16元。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股材料-KY（4763）今（13）日公告今年第三季財報，材料-KY指出，儘管市場波動與地緣政治風險升高，仍以穩健的營運策略與靈活的市場布局，第三季毛利率回升至60.3%，稅後淨利達11.52億元、每股稅後盈餘（EPS）1.16元，累計前三季EPS為4.94元。

材料表示，第三季營收24.48億元、年減44%。主要受中東地緣局勢、東南亞市場波動，以及部分客戶延後交貨與調整庫存水位等影響，短期營運仍承受壓力，但第三季毛利率為60.3%，較前季58.2%增加2.1個百分點，主要是透過產品組合優化與成本控管所致。

材料今年前三季營收104.61億、EPS達4.94元。展望第四季與明年營運，材料-KY指出，儘管中東與東南亞市場需求短期趨緩，加上客戶持續進行去庫存活動，以及全球貿易爭端與產業供需調整，使出貨動能受到影響，不過，會持續加強與客戶溝通交期排程，並拓展新興市場，同步強化營運資金與成本控管，以確保財務穩健。

