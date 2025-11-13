優群AI連接器市占明年躍升 看好DDR5轉換率達7成

優群總經理看好明年表現，目標2026年營運雙位數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群（3217）看好明年營運將受產品升級、新客戶放量，促進新一波結構性成長，業績年增雙位數百分比。隨著DDR4價格高漲與平台逐步更新，明年有望提升至約7成，年增5個百分點，帶動SODIMM與Long DIMM規格升級，DDR6不排除在2027年導入量產。此外，高頻高速連接器明年可望獲得高階AI伺服器大量採用，公司有機會取得約三分之一市佔。

優群指出，高頻高速連接器CAM/CAP在第三季正式量產後，已成為推動營收上升的新項目，單季CAP出貨200K、CAM出貨20K，除了成功打入圖形處理器（GPU）板件應用，也同時取得美中PC廠等高階機種訂單，明年貢獻佔比將從今年約2%提高至5%以上，更有機會在高階AI伺服器市場嶄露頭角。

優群已在AI伺服器市場佈局Long DIMM、M.2、SPI（測試連接器）、PCIe（高速介面）等品項，亦積極開發MCIO、SOCAM等新規格高速連接器。公司認為AI伺服器平台將持續提升對高速與高密度連接的需求，明年將是新規格廣泛導入的重要一年。

在記憶體連接器方面，優群指出，第三季已斬獲四大美北雲端服務供應商（CSP）新訂單，公司目前已有兩家北美大型雲端服務客戶，未來將有助公司深化資料中心滲透。此外，優群已率先跟進國際組織規格完成DDR6樣品，是業界最早跟上規格制定的廠商，預計2027年量產，將成為後年起的重要成長點。

在M.2連接器方面，優群看好Gen5與相關新規格滲透率提升，今年營收佔比約3%，明年可望增至5%。高速SSD與Wi-Fi 7平台升級，亦將推動此產品線持續維持雙位數成長。微型沖壓件方面，今年來自美系手機客戶的拉貨推升第三季需求，第四季起又新增美系筆電客戶，帶動單價、出貨量雙升，明年下半更有一項「重量級案子」有望定案，為此產品線帶來額外動能。

優群提到，越南廠於今年第四季開始出貨，明年將有5%至10%產值來自越南廠，主要因應國際PC品牌的「中國加一（China+1）」需求。雖然初期生產成本較高，但公司將安排部分高毛利產品線導入越南，有助下半年提升產能利用率並加速接軌全球供應鏈。

