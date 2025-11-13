寶成前三季EPS 3.03元 看好運動產業發展前景

寶成前三季EPS 3.03元。（取自官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕寶成（9904）前三季合併營業收入1886.31億元，年減3.5%，稅後淨利為89.36億元，年減35.2%，每股盈餘3.03元。

寶成指出，前三季營收減少主要由於新台幣匯率波動擴大，以及運動用品零售及批發業務銷售放緩所致，然而鞋類製造業伴隨全球鞋類產品需求延續成長趨勢，出貨雙數較去年同期持續增加，並在平均售價亦同步提升，惟受不利匯率因素影響，鞋類製造業務營收以新台幣計仍年減0.6%，但以美元計則年增2.3%，顯示整體營運動能依然穩健，合併營業收入占比擴大至69.9%。

運動用品零售及批發業務則年減9.7%，合併營業收入占比下降至29.7%。寶成說，面對經營環境日益複雜多變、消費動能尚待全面恢復的零售格局，持續專注於通路布局優化，並加強數位工具應用，以提升全場景經營能力，前三季線上銷售維持穩定成長，部分緩解實體門店客流疲弱的壓力，為營運表現提供一定支撐。

寶成指出，儘管鞋類製造業務產能需求持續維持高位，部分廠區的產能利用率仍與均值存在差距，造成產能負載不均，同時，製造人力增加及各地薪資調漲推升人工成本；另一方面，運動用品零售及批發業務亦面臨產業折扣競爭加劇的挑戰。因此，前三季合併營業毛利率由去年同期的24.6%降至23.2%，但合併營業毛利率較上半年的23.0%呈現回升趨勢。

在業外方面，前三季依權益法認列之投資收益為53.09億元，較去年同期減少31.90億元，其中，來自認列直、間接持股18.09%之南山人壽保險股份有限公司相關轉投資收益為35.78億元，較去年同期減少30.47億元。

此外，金融商品評價淨利益較去年同期減少 7.36 億元、處分關聯企業淨利益亦減少4.02 億元等，故前三季合併營業外淨收益為79.41億元，年減36.4%，前三季稅後淨利為89.36億元，年減35.2%，每股盈餘3.03元，較去年同期減少1.65元。

展望未來，寶成說，今年以來，總體經濟面臨諸多變數與挑戰，尤其對等關稅議題廣泛影響國際貿易活動，以及衍生之供應鏈布局，不過，看好運動休閒熱潮可望延續，預期將為產業帶來穩定且持續的市場需求，對運動產業發展前景深具信心，並將不斷強化競爭優勢，提升營運韌性。

鞋類製造業務方面，堅持採取多元化策略，保持高度彈性以優化產能配置，且持續推進中長期產能擴充計畫，積極打造永續成長的營運動能。運動用品零售及批發業務方面，則將審慎關注終端市場變化，進一步整合銷售網絡，深化與品牌夥伴的合作關係，同時，強化精準採購與動態庫存管理機制，以提升整體營運效益。

