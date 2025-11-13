環評修法今朝野協商 太陽光電公協會籲能源轉型勿成政治祭品

立法院今日下午針對《環境影響評估法》修正案進行朝野協商。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕立法院今日下午針對《環境影響評估法》修正案進行朝野協商，太陽光電產業七大公協會今（13）日發出嚴正聲明，強烈呼籲三黨立委，應先與環保團體及光電業者充分溝通，勿倉促立法，導致能源轉型成政治祭品。

七大光電產業公協會指出，此修正案將使低度開發的太陽光電面臨比火力電廠、核電廠及石化工業更難以克服的審查障礙，將對台灣能源轉型、半導體產業鏈、及國土破碎、人民健康，甚至35萬從業人員、200萬人生計造成毀滅性衝擊。

業者認為，台灣是出口導向的國家，半導體產業更是護國神山，國際科技大廠對全球客戶作出RE100（百分百再生能源）的承諾，當台灣推動環評，導致審查延宕、光電開發停滯，綠電恐將瞬間斷鏈，恐使半導體業者不僅是買到更昂貴的綠電，甚至無綠電可買，無法對國際客戶履約，後果不僅是商譽受損，更是加速台灣科技產業的外移，外商不敢投資，更會削弱台灣在全球供應鏈上的競爭力！

公協會聯合聲明稿中指出，為台灣能源自主、經濟命脈，提出三大訴求，包括「暫緩修法」、「充分溝通」、「建立雙軌制」。公協會希望暫緩《環境影響評估法》修正案審議，先行邀請環保團體、光電業者進行公開、透明、充分的溝通與對話；同時，採納國際經驗，以環境永續與能源轉型並行的雙軌管理制度，對光電等低污染綠能給予合理、迅速的審查程序。

七大光電產業公協會強調，台灣的能源政策不該淪為個人政治利益的零和遊戲，請給綠電一條活路，給台灣的未來一個希望。

