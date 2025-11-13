張啓楷指經部認對美投資金額「在這範圍」 經部駁斥：不應憑空捏造

民眾黨籍立委張啓楷。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾黨籍立委張啓楷指外媒報導台灣投資美國金額落在3500億至5500億美元，並指稱經濟部也承認「金額在此範圍」。然而，張啓楷的說法立即遭經濟部駁斥，並還原完整備詢對話紀錄，強調經濟部長龔明鑫與次長何晉滄的說法都是，「消息未經確認，若有進展將由行政院對外進行完整說明」。

媒體報導引述張啓楷說法，指稱何晉滄承認台灣對美投資金額落在3500億至5500億美元的範圍內。然而，與張啓楷說法不符合的是，何晉滄今日出席立法院財政委員會備詢時，被張啓楷問到台灣對美投資金額，所回應的說法是目前由於尚未簽定，還要經過最後總結會議進行確認，後續若有進一步消息，行政院經貿談判辦公室（OTN）會公布。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，立法院相關備詢資料皆有錄音錄影，民眾可公開參閱，「各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造」。

另經濟部長龔明鑫今下午受訪時也被問及台灣對美投資金額，龔明鑫表示，這個金額的訊息未經過確認，須由行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室（OTN）等實質第一線談判團隊來對外說明較為適當，確定後行政院一定會對外進行完整說明。

