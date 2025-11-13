越南椰子慘遭中國退貨 價格雪崩近7成農民滿腹苦水

越南椰子價格大暴跌。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去三個月，由於椰子品質不穩定，部分貨物慘遭中國拒收，只能低價轉內銷，價格暴跌3分之2。

《越南快訊》報導，越南永隆省的黃姓（Hoang）椰農說，椰子已經成熟可以採摘，但是貿易商只願意以每打4萬越南盾（約台幣48元）購買，而 8 月份的價格曾達到創紀錄的 10萬至 13萬越南盾（約台幣120元至156元）。

越南椰子協會副主席兼秘書長Cao Ba Dang Khoa表示，今年許多出口商在沒有進行適當品質控制的情況下，向中國出口大量椰子，導致出口貨櫃裝了大小和口味不一的椰子。他證實，有些椰子被拒收，迫使商家只能運回越南低價拋售。

他表示，最近一次去中國時，江西萍鄉市水果協會的代表告訴他，許多越南椰子因為甜度不均、缺乏可追溯資訊而被退回。他稱，上海或北京的顧客願意為椰子支付高價，但如果品質不穩定，越南公司在那裡的生意就很難維持下去。

根據越南海關統計，2025年前9個月，新鮮椰子出口額年增17%，達1.38億美元（約台幣42.8億）。加工椰子出口額 2.6 億美元（約台幣80.6億），成長 55%。但隨着價格暴跌，椰子貿易商少了約30%，預示行業進入整合期。

