處分大樓利益入帳 三一東林Q3EPS 9.25元、前三季虧轉盈

〔記者王憶紅／台北報導〕三一東林（3609）第三季EPS 9.25 元，前三季營收3.8億元，年增27.09%、稅後淨利2.81億元，EPS 7.31元，順利由虧轉盈。三一東林表示，本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上資產處分利益與營業費用下降，整體獲利能力提升。

今日董事會同時通過實施庫藏股，預計在11月17日到明年1月13日買回2500張自家股票，買回價格區間介於37-71元，買回總金額上限為1.775億元，作為策略性人力布局使用。

三一東林董事長陳睿謙表示，高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫，而隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。

業外部分，三一東林指出，處分台中總部大樓的處分利益約3.97億元，在第三季進帳，也使得第三季EPS高達 9.25 元，營運順利轉虧為盈。此外，處分總部及進行LED事業部調整後，扣除廠房折舊及人員費用，營業費用下降，也帶動營運升溫。

陳睿謙表示，將以「高感度科技品味生態系」為核心戰略，啟動品牌升級與跨界布局，除現有高端汽車銷售與改裝事業持續穩健成長外，未來將進一步整合高質感與AI相關生活產品，從車輛美學延伸至居家與個人風格領域，打造兼具設計感與科技感的全方位生活體驗。陳睿謙強調，三一東林將以「品味」、「智能」與「整合」為發展主軸，結合數位科技、照明設計與精品美學，建立橫跨汽車、燈光與家居的高感度生態系，讓品牌價值從移動空間延伸至生活場景，對於第四季營運樂觀。

