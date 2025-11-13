自由電子報
美史上最長政府關門落幕 重啓時間或達1週以上

2025/11/13 17:14

美國總統川普於美東時間12日在白宮橢圓形辦公室，正式簽署短期撥款法案。（美聯社）美國總統川普於美東時間12日在白宮橢圓形辦公室，正式簽署短期撥款法案。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美東時間12日在白宮橢圓形辦公室，正式簽署短期撥款法案，結束長達43天、美國史上最長的政府關門僵局。不過，《investing.com》報導指出，美國聯邦政府要全面恢復運作仍需要幾天時間，部分機構甚至可能要1週或更久。

報導指出，雖然撥款已經恢復，但聯邦政府的薪資系統需要時間更新，才能補發停擺期間的工資；被擱置的撥款、貸款申請和客服案件也得加快處理。此外，環境許可、工作場所安全檢查以及政府合約審核等業務，在多個聯邦機構中嚴重積壓，也需要重新啟動。

白宮行政管理和預算局已指示，所有在停擺期間被迫休假的聯邦員工於週四（13日）返回工作崗位。根據2019年通過的相關法律，政府在恢復撥款後，必須「儘快」支付停擺期間的全額薪資，不論原定的發薪日期為何。

報導指出，雖然聯邦員工最終都能領回薪水，但各機構表示重新計算工資單仍需時間。一名政府官員透露，最快將於本週六（15日）開始發薪，目標是在11月19日前完成所有補發。

全美空中交通管制員協會主席丹尼爾斯（Nick Daniels）回憶指出，2019年那次政府關門後，空管人員花了約2個月至2個半月才收到全部補償。不過，美國交通部長達菲（Sean Duffy）保證這次會加快進度，預計在聯邦政府重啟後24至48小時內先發放約70%的欠薪，其餘部分將在一週內補齊。

