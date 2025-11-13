童子賢：關稅談判可創雙贏 先進製程只有台灣能幫助美國

童子賢認為，在美國的貿易夥伴裡，先進製程至少只有台灣能協助美國。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日表示，外界關注的台美關稅議題，近期貌似已有不錯進展，美國最渴望的是製造業回流，而製造業當中又最在意高階先進製程晶片。他強調，「在美國的貿易夥伴裡，先進製程至少只有台灣能協助美國」。倘若雙方能夠達成共識，除了美國可重新導入先進製程，台灣則能讓關稅維持在與競爭者相符的合理水位，將是「雙贏」局面。

外媒提到，美方可能希望台灣以3500億至5500億美元投資換取關稅協商。對此，童子賢認為，通常談判會先以很熱情、很高的喊價開局，最終能否落實，仍取決於產業的實際條件。對於晶片的先進製程，不光是砸錢就能推動，也需要其他條件配合，才能打下堅固的基礎。

童子賢指出，台積電（2330）打造一座晶圓廠，在相關條件配合之下，成本約200億至250億美元，從過去在台灣的5奈米、3奈米到2奈米及1.4奈米的廠區，加總至少10座，加上未來4、5年的投資總額，耗資2000億美元。然而，要在美國用相同金額打造同等規模的廠區並不容易。

童子賢列舉三大原因：第一，美國近20年因服務業發達，年輕世代較少從事製程工藝，即使有資金，也未必有足夠人才。第二，半導體供應鏈高度精密，例如無塵衣的清洗流程本身就是高科技，精密工業等級硫酸甚至得從台灣裝櫃運到美國。第三，台灣用了20、30年才累積成完整供應鏈，美國若缺乏在地產業鏈，喊出的投資額再大，都沒有太多意義。

童子賢提醒，投資先進製程必須「一步一腳印」，必須同時具備可募集的年輕技術人員、以及能支撐晶圓廠運作的在地供應鏈，否則落地困難。談到科技應用，童子賢說，25年前網路昂貴且不普及，如今手機與筆電離不開網路，「AI與網路的結合將無所不在」。無人自駕車需要車載電腦、偵測器、空中連線與雲端支援，因此科技與汽車的整合是自然趨勢。

在產業景氣部分，童子賢說，記憶體市況過去已經沉寂一段時間，現在受惠於AI發展帶動需求，進而引發缺貨的情況，「我並不意外」，新科技帶動需求，讓產業回溫屬正常現象，集團旗下IC載板廠景碩（3188）需求強勁，甚至臨時打電話要求召開董事會以討論擴廠。

