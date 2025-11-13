希格諾科技攜手美超微 投資30億台南建置AI工廠

希格諾科技公司攜手美超微電腦、敦陽科技、茂綸、數位無限軟體及合通企業股份有限公司等共同啟動新一代 SiGTRON AI 工廠建置計畫。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕希格諾科技股份有限公司今天宣布攜手美超微等多位企業共同啟動新一代SiGTRON AI工廠建置計畫，預計投入約30億元於台南市建置AI工廠。台南市長黃偉哲表示，SiGTRON AI工廠不僅是一座AI運算中心，更是驅動未來AI創新的核心引擎，也是為數位經濟時代的關鍵基礎設施，象徵台灣邁向智慧未來的重要里程碑。

南市經發局表示，希格諾科技股份有限公司攜手美超微電腦、敦陽科技、茂綸、數位無限軟體及合通企業股份有限公司等共同啟動新一代SiGTRON AI工廠建置計畫。此計畫預計投入約30億元於南市統懋半導體公司廠址建置AI工廠，為台灣第一座、亞洲少數搭載128台 SMCI 10U HGX B200伺服器節點及24個SMCI RTX PRO 6000 4U伺服器節點，提供高效能AI推理應用運算能力與模型服務。

黃偉哲表示，市府誠摯感謝國內外優質企業持續擴大在台南的投資，並將持續打造穩健、友善的投資環境，積極爭取更多企業在台南設立營運據點或總部，以進一步強化南部AI產業聚落的研發能量與整體競爭力，推動智慧製造與創新應用持續成長。

南市經發局指出，市府積極打造友善投資環境，持續吸引AI晶片、伺服器及智慧機器人等優質企業進駐，進一步提升產業聚落能量與國際競爭力，加速台南邁向AI驅動的智慧製造城市，形成創新與產業發展相輔相成的典範。

