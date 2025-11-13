自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

希格諾科技攜手美超微 投資30億台南建置AI工廠

2025/11/13 16:39

希格諾科技公司攜手美超微電腦、敦陽科技、茂綸、數位無限軟體及合通企業股份有限公司等共同啟動新一代 SiGTRON AI 工廠建置計畫。（南市經發局提供）希格諾科技公司攜手美超微電腦、敦陽科技、茂綸、數位無限軟體及合通企業股份有限公司等共同啟動新一代 SiGTRON AI 工廠建置計畫。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕希格諾科技股份有限公司今天宣布攜手美超微等多位企業共同啟動新一代SiGTRON AI工廠建置計畫，預計投入約30億元於台南市建置AI工廠。台南市長黃偉哲表示，SiGTRON AI工廠不僅是一座AI運算中心，更是驅動未來AI創新的核心引擎，也是為數位經濟時代的關鍵基礎設施，象徵台灣邁向智慧未來的重要里程碑。

南市經發局表示，希格諾科技股份有限公司攜手美超微電腦、敦陽科技、茂綸、數位無限軟體及合通企業股份有限公司等共同啟動新一代SiGTRON AI工廠建置計畫。此計畫預計投入約30億元於南市統懋半導體公司廠址建置AI工廠，為台灣第一座、亞洲少數搭載128台 SMCI 10U HGX B200伺服器節點及24個SMCI RTX PRO 6000 4U伺服器節點，提供高效能AI推理應用運算能力與模型服務。

黃偉哲表示，市府誠摯感謝國內外優質企業持續擴大在台南的投資，並將持續打造穩健、友善的投資環境，積極爭取更多企業在台南設立營運據點或總部，以進一步強化南部AI產業聚落的研發能量與整體競爭力，推動智慧製造與創新應用持續成長。

南市經發局指出，市府積極打造友善投資環境，持續吸引AI晶片、伺服器及智慧機器人等優質企業進駐，進一步提升產業聚落能量與國際競爭力，加速台南邁向AI驅動的智慧製造城市，形成創新與產業發展相輔相成的典範。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財