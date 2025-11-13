儒鴻創新產品成核心動能 2026年審慎樂觀

儒鴻客戶庫存水位目前持平偏低，預期短期內不會積極拉高庫存，有助需求維持健康節奏。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕儒鴻（1476）今於法說會指出，全球市場雖仍偏保守，但客戶下單狀況已脫離最差階段，訂單能見度從過去疫情後的三個月，回到正常的六個月水準，步調相對穩定。品牌與通路客戶表現差距不大，整體需求正在逐步修復。美國消費市場雖有不確定性，但整體未見明顯惡化；客戶庫存水位目前持平偏低，預期短期內不會積極拉高庫存，有助需求維持健康節奏。

在新客戶開發方面，儒鴻今年已達成新客戶佔比12%至18%的目標，並將於明年積極爭取美國一個新品牌、一個零售商，以及一個跨歐亞的新客戶，藉此擴大市場版圖。針對關稅問題，儒鴻觀察到品牌客戶的態度，正從過去的「共同分攤關稅」逐漸轉向「重新調整價格結構」。公司則透過加速新產品開發來抵銷毛利率壓力，將維持既有生產節奏與多點生產計畫，並深化與新舊客戶的共同開發關係。

展望2025至2026年，公司以「充滿挑戰，但審慎樂觀」作為基調，毛利率目標維持在28%至32%。管理層對於明年的每股盈餘成長深具信心。營運核心動能則鎖定在新品創新，新產品營收貢獻已達15%至20%，不但提升毛利率，也成為公司最重要的競爭力來源。相較於擴大新客戶，公司更重視讓具潛力的新產品成功導入市場。

在產能與資本支出方面，儒鴻將「明顯提高印尼產能比重」作為未來重點，並規劃在印尼建構垂直整合的生產流程。2026年較大的資本支出將主要用於印尼廠擴建以及新品相關機台設備投資，資金來源由自有資金與銀行借款各半。管理層表示，公司積極維持外部採購彈性，並從供應鏈取得最新材料、技術與市場趨勢。但垂直整合訂單已明顯增加，顯示品牌客戶看重其時效性與快速反應能力。

面對競爭加劇與永續要求，儒鴻希望透過上下游串連與新品能量活絡市場。在ESG方面，因無水染色技術仍具高度技術挑戰，公司目前更聚焦於導入太陽能、優化製程等方式降低碳排放，並評估取得SBTi減碳目標設定。

