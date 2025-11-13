別以為划算就傻買！Costco這10樣商品其實是「荷包殺手」

《FinanceBuzz》報導，去Costco時建議避開10種商品，因為它們可能不值得你去購買。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco向來以「大包裝、低單價」的批發商品聞名，如果不避開這些選項，你可能在Costco浪費錢。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，對許多Costco會員來說，有些商品幾乎必買，例如衛生紙、烤雞，或者熱狗加飲料組合，但並非Costco的每一樣商品都像熱狗和飲料那樣划算，甚至根本算不上好交易。報導整理會員們的評論指出，下次去Costco時，建議避開以下10種商品，因為它們可能不值得你去購買。

1.科克蘭奶油乳酪：Costco旗下科克蘭品牌有許多商品比知名品牌便宜、口味相似，值得購買。但科克蘭奶油乳酪卻不被部分顧客認可。

請繼續往下閱讀...

2.香蕉：香蕉含鉀，是便宜的選擇，三磅不到2美元（約新台幣62元），但對部分購物者來說，這個數量太多，容易壞掉。Reddit用戶說「我沒辦法在它們壞掉前吃完。」另一位用戶則表示，當地超市的品質更好，價格也差不多。

3.科克蘭瑪芬：Costco售賣一打科克蘭瑪芬，口味有藍莓、雙重巧克力等。不過，這些新鮮烘焙商品若沒及時吃完，容易壞掉。Reddit用戶抱怨「我發誓再也不買Costco瑪芬了，因為總是買一送一，第二包只能硬買。」她的冰箱裡塞滿了Costco瑪芬。

4.可口可樂：Costco販售35罐12盎司裝的可口可樂，適合喜歡喝汽水或為派對囤貨的人。但在購買前最好先比價，可能在其他超市能買到更划算的產品。Reddit用戶建議「當地其他超市打折時囤汽水更划算。」

5.科克蘭衛生紙：衛生紙是許多人的Costco購物清單必買，但並非所有科克蘭產品都能與知名品牌比肩。科克蘭版本可能比不上Costco也有賣的Charmin衛生紙，如果有選擇，為了品質稍微多花點錢會更划算。

6.新鮮水果拼盤：新鮮切水果碗看起來健康又方便，但吃時可能失望，有會員說「大部分水果都還沒熟，沒什麼味道，大失望。」

7.科克蘭有機草莓：冷凍草莓方便用於果昔或料理，也比新鮮草莓便宜。但購買前最好先比價，其他通路價格常比Costco更低。

8.Garofalo有機義大利麵：Costco八包裝Garofalo有機義大利麵，方便快速料理。但有些消費者表示，其他超市單價更低，一名Reddit用戶說「對我們來說，超市的義大利麵幾乎總是更便宜！」

9.科克蘭AA電池：備著電池是好主意，但科克蘭AA電池可能會漏液，或者拆封使用前就沒電。

10.烤馬鈴薯：大量購買Costco蔬果容易壞掉，烤馬鈴薯尤其容易。一名會員抱怨「我感恩節買的馬鈴薯幾天就爛掉，留下臭水。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法