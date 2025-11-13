承攬離岸風電損失 森崴前三季虧損121.72億元

森崴前三季虧損121.72億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕森崴能源（6806）今（13）日召開董事會，森崴總經理胡惠森表示，受到子公司富崴能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失，此次虧損係依據會計準則，第三季也須將2026年工程費用估列反映於財務報表，認列後第三季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計虧損高達121.72億元，法人預估每股虧損高達44元，森崴重申，公司淨值仍保有48.69億元，財務體質尚屬穩健，營運基礎堅實。

同時，森崴能源母公司正崴（2392）與永崴投控（3712）也將依持股24.87%及44.16%認列損失，正崴表示本業穩定運作不受影響，待正崴與永崴董事會審查通過後公布財報。

胡惠森指出，富崴能源（資本額124.45億）是森崴能源100%持股子公司，離岸風電二期工程在前期探勘、各種設備物料及海上施工，接連遭遇COVID-19、烏俄戰爭、全球大缺船、國產化政策等因素影響，各類情事變更影響鉅大，此統包工程合約金額565億元（含稅），裝置容量300MW，工程進度已達94.68%，目前收到業主工程款398億元，因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年10月先獲得主管機關第一階段核准93.5天工期展延，近年極端氣候變化，海事工程費用暴增，今年光第三季就有39%時間因惡劣海象無法出海施工，現階段也因東北季風海象惡劣無法施工，剩餘工程將於2026年度全部完成。

胡惠森也說，根據全球領先市場情報的顧問公司Rystad Energy分析報告指出，台灣離岸風電專案的建置成本在2020至2025年顯著增加20%至40%，此數據資料基於該期間台灣主要風場之整體審查所得，富崴能源目前也積極與業主提出工程預算追加，雙方正在審核協商中，公司會全力維護股東之最大權益。

森崴能源長期佈局光、風、水、氣、大平台的多元發展戰略，除今年取得「又德」海上風場700MW的開發權，近期也積極投入潔淨能源的小水力，本月在中部石岡壩560KW小水力電廠將併網發電，目前也在建設甲仙堰輸水隧道4.3MW小水力；海外投資布局也開始收成，越南裝置容量45MW水力電廠，近期也開始收益，年發電量也超出預期達到165,567MWh，有助提升整體獲利品質。

