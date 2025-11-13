史上最貴的台股股王！信驊6335元超越大立光最高價紀錄

信驊董事長林鴻明看好AI後市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股股王信驊（5274）搭上AI伺服器浪潮，BMC（遠端伺服器控制晶片）出貨大增，今年累積前三季每股盈餘已達72.23元，今年營收與獲利有望創下新高，今日吸引買盤進駐，信驊股價亮燈漲停，漲停價6335元，寫下台股歷代股王股價最高紀錄，改寫之前股王大立光（3008）曾在2017年8月24日創下6075元的歷史天價。

信驊董事長林鴻明先前指出，目前訂單能見度可直達年底，在AI基礎建設持續發展推動下，需求依然強勁，預估未來1至2年也會是AI基礎建設的高峰期。

信驊第三季合併營收23.3億元，季增3.7%，年增17.3%；稅後淨利12.14億元，季增93%，年增66.5%，每股盈餘32.12元，營收及獲利均創歷史新高，累計今年前三季稅後淨利27.3億元，年增67.6%，每股盈餘72.23元。今年前10月營收73.72億元，年增46.2%。

美系外資預估，因BT載板缺貨影響部分出貨動能，預估信驊第4季營收介於20至21億元，因產品組合優化，單季毛利率預估介於66.5%至67.5%。

