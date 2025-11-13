宇隆: TUF ONE明年下半年放量 進入新成長週期

宇隆總經理蔡銘東。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕宇隆科技（2233）今天召開法說會，宇隆表示，近年投入的減速機業務已完成產品線布局，包含行星、微型行星、諧波減速機及RV 減速機等系列產品，並陸續導入協作型與人形機器人、機器狗、AMR、AGV、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台。

宇隆指出，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深之特性，導入後的客戶黏著性高，可望成為未來二到三年營收成長動能的主要來源。

宇隆日前與信邦（3023）簽署策略合作備忘錄，雙方將結合精密傳動、控制模組、連結設計與國際客戶服務能量，使TUF ONE行星減速機不再只是單純減速機的供應，而能以更接近系統整合端的「模組化形式」切入市場。此舉有助於縮短終端客戶導入時間，並快速滲透至不同類型的機器人、無人機、機器狗及自動化解決方案的平台項目。

宇隆說，目前多項減速機產品已在協作型機器人關節、移動式物流載具等進行實測，人形機器人國際大廠亦認可TUF ONE諧波減速機的品質，將展開進一步合作。

宇隆將於 11 月底德國 的SPS 工業自動化展中，展示自主設計開發的人形機器人概念機種TUF-X，充分展現TUF ONE在人形機器人與協作手臂的完整解決方案，進一步擴大與國際知名客戶的業務合作機會。

宇隆強調，2026 年的營運重心將從「產品被看見」轉向「產品開始放量」。隨著減速機事業進入量產周期、供應鏈角色逐漸明確，公司對未來營運成長抱持正向態度。

