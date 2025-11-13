12月降息預期增 黃金重返每盎司4200美元

黃金重返每盎司4200美元。（彭博）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯邦政府終結43天關門紀錄，市場認為，官方經濟數據釋出可望有利降息決策，加上聯準會官員波斯提克（Raphael Bostic）計畫退休，有利川普布局人事，黃金重返每盎司4200美元，白銀更一舉改寫歷史新高，期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）13日分別大漲2.5%、6.5%；統計元大S&P黃金在本波修正期間約吸引50億元淨申購，投資人逢低回補力道相當積極。

黃金於10月下旬逼近每盎司4400美元大關後，因短線急漲加上缺乏官方數據而使降息步調模糊，價格一度跌破4000美元，不過近期民間公布數據如企業裁員、消費者信心等皆透露經濟呈現放緩態勢，美國政府重啟後公布的經濟數據可望提供降息指引，激勵貴金屬重拾大漲表現。

法人分析，目前檯面上黃金的多重利多不變，包括最重要的美國維持謹慎寬鬆將持續支持黃金價格、地緣政治風險也不減反增，外資機構如摩根大通看好明年金價可望突破每盎司5000美元，投資人積極回補黃金及連動的白銀，帶動價格回升。

