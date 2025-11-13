自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

普發1萬造冊發放可以領了 11/13~11/26開放領取

2025/11/13 14:25

財政部表示，普發1萬偏鄉造冊發放今起開放領取。（財政部提供）財政部表示，普發1萬偏鄉造冊發放今起開放領取。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，交通部中央氣象署已於11月12日晚間解除鳳凰颱風陸上警報，請偏鄉造冊民眾自11月13日起至11月26日，攜帶本人及受託人的健保卡或身分證至登記之派出所或分駐所領取；若未於兩週內領取，仍可按照登記入帳、ATM領現或郵局領現的開放時間自行領取。根據財政部統計，偏鄉造冊發放人數共2956人。

財政部說明，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個特定偏鄉民眾，已於10月24日至10月28日完成偏鄉登記造冊，因鳳凰颱風來襲而延後領取時程。氣象署11月12日晚間已發布解除陸上警報，因此請民眾於11月13日起至11月26日2週內，攜帶本人的健保卡或身分證至登記的派出所或分駐所領取；如果委託他人代為領取，請同時攜帶本人（即委託人）及受託人的健保卡或身分證，請民眾前往領取時務必優先考量自身安全。若未於上述期間領取，仍可按照登記入帳、ATM領現或郵局領現的開放時間自行領取。

財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財