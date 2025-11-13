普發1萬入帳後竟遭鎖 銀行局清查：最短時間內返還

普發現金從昨起開始入帳，卻被發現備註寫道「行政院發」、「全民+1政府相挺」，對此，行政院發言人李慧芝今（13）日在院會後記者會表示，只要是政府機關發的錢，都會註記「行政院發」。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕普發1萬元陸續入帳，但有銀行因「防詐措施」，讓民眾帳戶反而被鎖，領不到錢。對此，銀行局長童政彰今（18）日在行政院會記者會表示，上午已通令所有金融機構清查，若發生入帳普發1萬元導致帳號被鎖，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾。

童政彰說，先前已與金融機構溝通，不管是民眾選擇入帳方式，或ATM提領，一定要確保民眾能順利領到1萬元。對於媒體報導，銀行局上午也通令所有金融機構進行相關清查，如發生提領或入帳普發1萬導致帳戶被鎖，一定要在最短時間內把1萬元現金返還民眾，要讓民眾順利領得到。

童政彰表示，金融機構進行帳戶管控時可能波及民眾，銀行局已召開過相關會議，在個案部分，銀行局督導金融機構一定要落實準確、精準防詐，不能夠做有錯誤波及的動作。若發生的話，銀行要虛心檢討，在短時間內恢復民眾帳戶正常使用。

童政彰說，過程中也同時從警察端得到相關資訊，在相關社群平台的發言，IP有可能來自境外，這部分也會持續要求銀行精進阻詐，但是對於阻詐的方向與目標還是不能鬆懈。

至於普發現金備註欄寫到「行政院發」、「全民+1政府相挺」，藍白立委批評行政院之前不願普發現金，現在反而割稻尾，對此，行政院發言人李慧芝表示，只要是政府機關發的錢，都會註記「行政院發」，不只普發現金，還包括育嬰津貼都是如此。

童政彰則解釋，備註有便於金融機構辨別這些錢是政府發放民眾的，金融機構接受這樣訊息，正確辨識錢要給民眾，更不該造成金融機構把錢攔下來，「有助於風險辨識」。

