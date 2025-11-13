美要台投資3500億美元起跳？行政院回應了

行政院發言人李慧芝今（13）日在院會後記者會說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，爭取調降對等關稅、不疊加原稅率，以及232條款的關稅優惠。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台美關稅談判，美媒報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣目標月底前與美敲定協定。行政院發言人李慧芝今（13）日在院會後記者會說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，爭取調降對等關稅、不疊加原稅率，以及232條款的關稅優惠，她並強調，「台灣模式」跟美日、美韓間的投資模式並不相同，無法直接類比。

總統賴清德日前出席工業節慶祝大會時，形容台美對等關稅談判「缺臨門一腳」，時間差不多了。美國政治新聞網站Politico今引述知情人士指出，川普政府正與台灣就關稅協定進行談判，將要求台灣投資美國的規模在「韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

李慧芝指出，我方談判團隊正在以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，也爭取調降對等關稅，並且不疊加原稅率，還有232條款多項關稅優惠。232條款不只影響半導體，還有半導體衍生產品，因此希望可以爭取最優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。

李慧芝強調，我方談判團隊之前已有說明，在供應鏈合作部分，我方經過多次跟國內高科技產業溝通後，提出「台灣模式」，是由企業基於國際佈局，自主規劃到美國投資，貼近客戶、增加競爭力。而政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G 2 G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的佈局，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

李慧芝說明，台美雙方談判團隊在10月初第5輪的實體磋商後，也再次進行視訊會議，現在正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，雙方達成共識後就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。

