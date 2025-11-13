日媒點名「中年男穿搭踩雷3大巨頭」! 無印、LV全上榜 原因曝光

日本專家指出，中年大叔最失敗的3種時尚穿搭。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本中年男性形形色色，許多人想表達出品味，卻呈現出邋遢時尚風格。日本時尚專家指出，「中年男性最容易踩雷的3大穿搭類型」，包括全身無印大叔「太乾，沒精神」，以及科技大叔「太硬，沒風格」，還有LV大叔「太亮，沒重點」。

《Nifty》報導，這3類日本中年男性自認很會穿，旁人怎麼看卻都怪怪的。分析後發現，這些男士往往將「時尚」與「實用性」混淆。專家直言，中年時尚關鍵不是品牌，是「平衡」。

請繼續往下閱讀...

第一類「全身無印大叔」：乾燥系穿搭、濕度0%，常在圖書館、書店、咖啡館等文青地帶出沒。這類男性最愛 MUJI、UNIQLO、GU 等自然、無印風單品，喜歡天然顏色和無機材料，全身素到像被大自然吸乾。穿搭顏色永遠是米白、卡其、象牙、乾枯植物色，他們的襯衫皺皺、料子乾乾、整個人像被風一吹就會碎。

專家指出，這些品牌本身很優秀，無印的材質也真的很好，但若穿搭堅持「天然」到像森林中的保護色，看起來全身都是乾燥系，這等於是失去氣色、沒有光澤感、沒有黑白對比，再好的質感也會看起來像「溫和無害的樹皮」。

建議這類大叔的穿搭改善法:只要加一件白襯衫、一雙有光澤的皮鞋，也能讓「乾燥大叔」瞬間醒過來。

第二類痴迷於高端科技品牌、產品的「電子大叔」: 把外套跟鞋當科技產品在升級，把「機能性」誤認為「時尚」。這類大叔喜愛的品牌，包括TUMI、BRIEFING、Arc’teryx、THE NORTH FACE、HOKA、NEW BALANCE，他們的衣櫃從頭到腳像一間大型戶外用品店。

專家指出，「科技硬派大叔」更經典特徵，其配戴的手錶不是 G-SHOCK 就是 Apple Watch，他們的背包永遠巨大，功能比主機房還齊全，對「耐寒到能登聖母峰」的規格如癡如醉，其問題在於高機能不等於好看，這些裝備就算是最頂級系列，也不能自動把人變成「質感大叔」。

建議這類大叔的穿搭改善法：把一件「科技外套」換成剪裁好的西裝外套，整體就柔和許多。畢竟，力量不是靠裝備堆出來的。

第三類用滿身Logo堆砌氣場的「路易威登大叔」：Logo永遠比人還亮。這類大叔的特色非常明確，只要肉眼看得到的地方都是LV，包括鞋子、皮帶、外套、帽子、包包，全身字母組合（Monogram）。常出現地點，包括高所得區域（港區等）、高級餐廳、百貨、球場。

專家指出，這類大叔的問題在於：投資最多、效果最差。因為滿身大Logo，看起來不是富豪、是累贅；且，更常見的狀況是「身材走樣」，既使衣服再貴也穿不出時尚感。整體來說，是花最多錢，卻最不划算的類型。

建議這類大叔的穿搭改善法：把買滿身Logo的預算先花在健身，先讓身型回到正常，穿什麼都好看。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法